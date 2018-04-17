Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки на авиабазу Шайрат - ВИДЕО
Во вторник, 17 апреля, около часа ночи системы ПВО Сирийской Арабской Республики в районе города Хомса перехватили ракеты, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.
Отмечается, что удар произошел около 01:10 по местному времени.
"Сирийские подразделения ПВО сбили ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщает новостной портал Al Masdar, ракетный удар по военному аэродрому Шайрат был нанесен израильскими ВВС. По данным СМИ, жертв и разрушений в результате атаки нет.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии.
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