Автоавария попала в прямой эфир выпуска новостей на канале ВВС - ВИДЕО

Репортер Элисон Фримен вела прямой репортаж у здания Верховного суда Уимблдона, где состоялось слушание дела в отношении британского телеведущего Анта МакПартлина, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пока телеведущая вела репортаж, ожидая появления коллеги, на заднем плане произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Синий Nissan врезался в заднюю часть Peugeot, который в свою очередь протаранил фургон. Со слов Элисон Фримен, виновника аварии скорее всего отвлекла толпа журналистов, стоящая рядом со зданием суда и он не успел затормозить.

Затем она прокомментировала неожиданное происшествие, попавшее в объектив видеокамеры:

"Извините, но, как вы можете видеть на своих экранах, за пределами суда, творится очень много дел".

В результате слушаний, суд приговорил актёра и телеведущего Анта МакПартлина (Ant McPartlin) к штрафу в размере 86000 фунтов стерлингов, за управление своим автомобилем марки Mini в состоянии алкогольного опьянения, что привело к аварии с участием ещё двух автомобилей на западе Лондона, в прошлом месяце.

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