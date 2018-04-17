Тяжелое ДТП в Украине, много погибших и раненых

Восемь человек погибли и 17 пострадали в результате ДТП с автобусами в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает во вторник госслужба Украины по ЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц в городе Кривой Рог во вторник в 5.55 по местному времени.

"В результате столкновения пассажирского автобуса "Икарус", маршрутного такси Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Mazda 6 погибли восемь и пострадали 17 человек", - говорится в сообщении на сайте госслужбы.

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