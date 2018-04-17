Тяжелое ДТП в Украине, много погибших и раненых
17 апреля 2018 11:51 70
Восемь человек погибли и 17 пострадали в результате ДТП с автобусами в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщает во вторник госслужба Украины по ЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц в городе Кривой Рог во вторник в 5.55 по местному времени.
"В результате столкновения пассажирского автобуса "Икарус", маршрутного такси Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Mazda 6 погибли восемь и пострадали 17 человек", - говорится в сообщении на сайте госслужбы.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Апр. 12:54 10 358
-
16 Апр. 12:17 5 341
-
16 Апр. 18:52 4 902
-
16 Апр. 13:59 4 647
-
16 Апр. 17:34 3 837