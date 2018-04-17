Украинские футболистки устроили массовую драку на поле - ВИДЕО
17 апреля 2018 12:42 175
Футбольный матч 12-го тура чемпионата Украины среди женщин окончился скандалом, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Матч завершился со счетом 1:1, но болельщикам он запомнился скорее не выдающейся игрой, а массовой дракой двух команд - "Пантер" и "Еднисть".
Потасовка произошла уже после финального свистка, после того как на четвертой дополнительной минуте команды сравняли счет.
К драке также присоединились спортсменки, сидевшие на скамейке запасных.
Спустя время полицейским удалось утихомирить футболисток.
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