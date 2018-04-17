«АвтоВАЗ» представил «внедорожный» седан Lada Vesta - ВИДЕО
17 апреля 2018 14:04 394
Седан с характеристиками полноценного кроссовера является уникальным автомобилем для мирового рынка, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Vesta Cross может похвастаться оснащением, которое есть не у каждого "паркетника".
Среди них - крупные колеса, энергоемкая подвеска и увеличенный дорожный просвет, составляющий 203 миллиметра. Кузов новой модели защищает пластиковый обвес на порогах и бамперах. На дверях имеются накладки.
АвтоВАЗ пока не называет сроков начала серийного производства Vesta Cross, а также данные о комплектациях.
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