Эрдоган обсудит с Роухани ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом президент Турции сообщил во вторник местным СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в ходе беседы будет обсуждена ситуация в Сирии.
Эрдоган отметил, что накануне он провел телефонный разговор с лидерами ряда стран.
Касательно сирийской политики президент Турции сказал, что у страны свои интересы в Сирии.
Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.
"Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса", - сказал Данфорд.
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