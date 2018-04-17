Сооснователь Pink Floyd раскритиковал «Белые каски» за пропаганду терроризма

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, обвинил организацию "Белые каски" в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление музыканта на одном из последних концертов, передает Day.Az.

"Я считаю "Белые каски" фейковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов", - сказал Уотерс. По его мнению, деятельность "Белых касок" поощряет удары по Сирии. Он призвал не верить пропаганде "Белых касок" и других и не поощрять правительства на то, чтобы сбрасывать на Сирию бомбы. "Что мы должны сделать, так это убедить наши правительства не сбрасывать бомбы на людей", - добавил музыкант, пожелав проведения расследования ситуации в Сирии.

"Белые каски" были в числе нескольких организаций, которые передали сообщения о двух случаях предположительного применения отравляющих веществ 7 апреля в городе Дума. Асадовская Сирия и Россия заявили о фальсификации фото и видео последствий атаки.

Уотерс сделал свое заявление 13 апреля. Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии 14 апреля. 17 апреля американские журналисты сообщили, что не нашли следов химатаки в Думе.

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