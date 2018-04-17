В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан, есть погибшие

Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на группу мирных граждан в провинции Гур на западе Афганистана, шесть человек погибли, двое похищены. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на автомагистрали, соединяющей провинции Гур и Герат. Как заявил агентству один из очевидцев случившегося, два человека в военной форме остановили транспортное средство, в котором находились мирные граждане, и открыли огонь. Среди пассажиров находились женщины и дети, но им удалось покинуть место происшествия.

По данным представителя полиции Мохаммада Икбала Низами, жертвами нападения стали три человека, еще двое получили ранения.

Ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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