В Турции разработаны боевые машины нового поколения

Турция заявила о завершении разработки боевых машин нового поколения - Korhan, сообщают во вторник турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, впервые эта боевая машина была продемонстрирована на международной военной выставке "IDEF 2017", которая состоялась в Стамбуле.

Отметим, что ранее сообщалось что Турция наладит производство боевых машин нового поколения получивших название Korhan.

О других возможностях бронетранспортера не сообщается.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса "земля-земля".

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании "Рокетсан" была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook