7-летний мальчик пришел на помощь тонущему младшему брату - ВИДЕО

Камера слежения в Сан-Луисе, Бразилия, запечатлела храброго 7-летнего мальчика, бросившегося спасать младшего брата в бассейне, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Вот как подписал видео дядя детей: "Мой 7-летний племянник рисовал и услышал шум в бассейне. Его реакция просто невероятна для ребенка 7 лет. Ни я, ни моя сестра не услышали шум, только отчаянные крики моего племянника".

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