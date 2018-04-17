Десятки китайцев притворялись женщинами и сели в тюрьму

В Нинся-Хуэйском автономном районе Китая за интернет-мошенничество посадили в тюрьму 65 мужчин, притворявшихся в сети женщинами. Об этом сообщает во вторник "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидер преступной группы по фамилии Ли был приговорен к 14 годам заключения и штрафу в 100 тысяч юаней (около 970 тысяч рублей). Еще 64 человека получили тюремные сроки до 12 лет.

Согласно материалам суда, мошенники знакомились с одинокими мужчинами в интернете, представляясь незамужними женщинами. Они втягивали своих жертв в преступную схему, принцип действия которой не уточняется. У отказавшихся они просили деньги на билеты на поезд или уговаривали их помочь им в сложной финансовой ситуации.

В период с января по декабрь 2016 года им удалось обмануть по меньшей мере 130 человек и заработать 9,2 миллиона юаней (около 89,3 миллиона рублей).

В феврале в индийском штате Уттаракханд полиция арестовала женщину, которая притворялась мужчиной и женилась на девушках ради приданого. Она под видом жениха вымогала у родителей невесты деньги. После того как одни из них пожаловались на "зятя" в полицию, выяснилось, что на самом деле мужем была женщина.

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