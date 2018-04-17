Жители Солсбери стали реже ходить в рестораны после отравления Скрипалей

Объем розничных продаж в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в марте упал более чем на 17%, следует из официальных данных графства Уилтшир, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Снижение розницы в марте составило 17,1% против снижения 8,6% в Великобритании, отмечает графство. При этом сокращение объема бронирования отелей и туров в Солсбери в марте иностранными туристами может составить около 40%.

"Мы усердно работаем с партнерами города, чтобы убедиться, что он продолжает быть местом выбора для посетителей", - подчеркнули власти города.

Для привлечения туристов власти города ввели временные бесплатные парковки для автомобилей. Также бесплатными для входа стали некоторые парки в Солсбери и окрестностях.

Солсбери - тихий английский городок, популярный среди британских и иностранных туристов. Он известен своим средневековым кафедральным готическим собором, а также как место остановки туристов на пути в знаменитый Стоунхендж.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.