Эр-Рияд выразил готовность ввести войска в Сирию

Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если будет предложение со стороны американской администрации. Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление главы ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проводим переговоры с США с начала этого года о том, что касается отправки сил в Сирию... Но эти предложения и эта мысль не новы", - заявил министр.

Он напомнил, что эти переговоры велись еще с администрацией Обамы, но та "в конце концов не приняла меры в связи с этим предложением".

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