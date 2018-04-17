Эр-Рияд выразил готовность ввести войска в Сирию

17 апреля 2018 20:27

Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если будет предложение со стороны американской администрации. Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление главы ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы проводим переговоры с США с начала этого года о том, что касается отправки сил в Сирию... Но эти предложения и эта мысль не новы", - заявил министр.

Он напомнил, что эти переговоры велись еще с администрацией Обамы, но та "в конце концов не приняла меры в связи с этим предложением".

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