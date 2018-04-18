СМИ: Иранский вертолет разбился в Персидском заливе
18 апреля 2018 00:13 192
Вертолет, принадлежавший иранской нефтяной компании, потерпел крушение во вторник в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.
По его данным, вертолет летел с острова Лаван на остров Киш. На его борту находились пять человек, двое из них уже спасены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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