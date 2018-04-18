СМИ: Иранский вертолет разбился в Персидском заливе

Вертолет, принадлежавший иранской нефтяной компании, потерпел крушение во вторник в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

По его данным, вертолет летел с острова Лаван на остров Киш. На его борту находились пять человек, двое из них уже спасены.