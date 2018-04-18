Трамп: США и КНДР провели переговоры на высшем уровне
18 апреля 2018 07:09 245
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна начала переговоры с Северной Кореей, передает Reuters.
"У нас были прямые переговоры на очень высоком уровне", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Он отметил, что США посмотрят, что будет происходить дальше, потому что в конечном итоге важны результаты, а не договоренности о встречах или непосредственно двусторонние встречи.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако не уточнил, какие города имеются в виду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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