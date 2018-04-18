В Индии грузовик упал с моста, десятки погибших и раненых
По меньшей мере 20 человек погибли, не менее 30 получили ранения в результате падения с моста грузовика в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV, передает Day.Az.
Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду примерно в 570 километрах от столицы штата города Бхопал. Погибшие и пострадавшие направлялись на свадьбу, которую справляли в одной из окрестных деревень. По предварительной версии, выехав на мост, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего грузовик пробил ограждение и рухнул в одну из пересохших рек. При падении 15 пассажиров погибли мгновенно, сообщает телеканал.
Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. В полиции не исключают, что число жертв может со временем возрасти, поскольку часть людей по-прежнему остаются зажатыми в рухнувшем грузовике. Ведется расследование случившегося.
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