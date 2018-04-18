Башкирский школьник напал на школу с ножом и поджег класс - ВИДЕО

В Стерлитамаке ученик напал на школу с ножом. Об этом сообщает "Телеграмм-канал 112".

По неподтвержденной информации, подросток напал с ножом на одноклассницу и поджег школу. Спасаясь, девушка была вынуждена выпрыгнуть в окно. Напавший же попытался покончить с собой, его госпитализировали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По некоторым данным, есть пострадавшие - две школьницы и учитель. Согласно неофициальной информации, учительницу ранили ножом, облили бензином и подожгли. Однако подтверждения не поступало.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что подросток пытался поджечь кабинет информатики, общая площадь возгорания составила около 1 квадратного метра.

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