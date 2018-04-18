В Москве наградили азербайджанца-героя - ВИДЕО

18 апреля 2018 10:35

Глава МВД России Владимир Колокольцев 16 апреля вручил медали тем, кто ежедневно готов рисковать собственной жизнью ради спасения других. Среди героев, запомнившихся своими подвигами, есть и наш соотечественник.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российский телеканал "Первый", полковник полиции Айдын Камбаров не был в тот день на службе, но когда услышал, что под лед провалились дети, бросился в воду.

"Один мальчик цеплялся, я лег на живот, мне еще один знакомый помогал, он принес удлинитель и детский бублик. Я всегда понимаю, что звание полицейского ко многому обязывает", - рассказывает полицейский.

Айдын Камбаров был награжден за проявленные мужество и самоотверженность.

Напомним, что Айдын Камбаров стал известен благодаря своего героическому поступку. Полковник полиции Айдын Камбаров с риском для жизни спас школьника, который провалился под лед.

Новость о спасении сразу разлетелась по всей России, а сам полковник полиции стал настоящим героем.

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В Москве наградили азербайджанца-героя

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