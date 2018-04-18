Крысы обрушили трехэтажный дом в Индии - ВИДЕО

Крысы обрушили многоэтажный жилой дом в Индии, подточив его фундамент. Видео обрушения опубликовала британская газета Daily Mail.

ЧП произошло 14 апреля в городе Агра. В обрушившемся доме жила семья из восьми человек - все они чудом успели вовремя покинуть здание, когда с потолка начала осыпаться штукатурка. Люди эвакуировались в такой спешке, что никто из них не успел взять с собой личные вещи, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Крысы роют множество нор под домами, чем ослабляют их фундаменты, а также повреждают канализационные трубопроводы и прочую инфраструктуру, отмечает издание.

Мэр Агры Навин Джайн пообещал встретиться с советниками и чиновниками, чтобы найти решение проблемы крысиного нашествия на город.

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