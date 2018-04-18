В США Starbucks закроет все свои кофейни на один день ради борьбы с расизмом

В Соединённых Штатах сеть кофеен Starbucks закроет все свои заведения 29 мая ради борьбы с расизмом, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Отмечается, что акция связана с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети без каких-либо веских оснований.

"Starbucks закроет все свои кофейни в США 29 мая, чтобы провести день "расового образования". Это будет сделано после волны возмущения, связанного с задержанием двух темнокожих мужчин в одном из заведений сети", - пишет агентство.

Всего в США будут закрыты около 8 тыс. заведений и офисов компании. При этом обучение расовой терпимости пройдут почти 175 тыс. сотрудников фирмы.

Отмечается, что скандал произошёл из-за того, что работники кофейни вызвали полицию, которая задержала темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.