Французу пересадили третье лицо - ВИДЕО

Единственный человек в мире, которому сделали две пересадки лица, рассказал о жизни после операции. Об этом сообщает BBC News.

Житель Франции Джером Амон (Jérôme Hamon) страдал от нейрофиброматоза первого типа - генетического заболевания, которое привело к развитию опухолей на лице. В 2010 году ему пересадили лицо донора, в том числе веки и слезные канальцы. По утверждению хирурга Лорена Лантьери (Laurent Lantieri), делавшего операцию, столько частей лица подверглись трансплантации впервые, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В 2015 году Амон простудился и принял антибиотик, который оказался несовместим с иммунодепрессантами, предотвращавшими отторжение трансплантата. Начался некроз пересаженных тканей, и в ноябре 2017 года лицо пришлось удалить.

Поиски нового донора затянулись на два месяца. Все это время Амон был лишен зрения, слуха и речи. Ему трансплантировали новое лицо в январе 2018 года. Операцию снова делал Лорен Лантьери.

Хотя прошло уже три месяца, Амон по-прежнему не может шевелить губами, а кожа и черты пересаженного лица не полностью совпадают с его черепом. Несмотря на это, он не сомневается в своем выздоровлении.

"Сегодня я чувствую себя очень хорошо, - говорит Амон. - Бывают моменты, когда не остается сил, но в целом самочувствие хорошее. Труднее всего из-за продолжительности госпитализации, всех этих ритуалов принятия лекарств, вмешательств в течение дня. Это утомительно, и мне не терпится оставить их позади".

Амон смирился с изменением внешности. "Было бы ужасно, если бы я не признал новое лицо. Это вопрос идентичности", - объясняет мужчина. Как и в первый раз, он сразу же принял перемены. "Мне 43 года, а донору было 22. Так что мне теперь снова 22", - шутит он.

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