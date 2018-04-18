Турки изобрели морские мины, похожие на скатов - ВИДЕО

Снаряды, внешне похожие на рыб, управляться будут зашифрованными гидроакустическими сигналами, - сообщает портал Defense News.

На разработку машины Wattozz компании Albayrak Savunma потребовалось два года.Мины-скаты будут, фактически, подводными роботами-самоубийцами, которые способны перемещаться со скоростью около 10 километров в час в течение 12 часов, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Разработчки предусмотрели для таких роботов и защиту от хищных рыб, которые могут принять их за лакомую добычу.

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