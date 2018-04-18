В США перекати-поле захватили город - ВИДЕО
18 апреля 2018 14:40 284
Жители города Викторвилл в американском штате Калифорния столкнулись с массовым нашествием перекати-поля. Об этом сообщает NY Post.
Нашествие перекати-поля затронуло около 150 домов, некоторые из них оказались заваленным растениями до уровня второго этажа, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Властям Викторвилла пришлось организовать работы по сбору и вывозу перекати-поля за границы города.
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