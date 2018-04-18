В США перекати-поле захватили город - ВИДЕО

Жители города Викторвилл в американском штате Калифорния столкнулись с массовым нашествием перекати-поля. Об этом сообщает NY Post.

Нашествие перекати-поля затронуло около 150 домов, некоторые из них оказались заваленным растениями до уровня второго этажа, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Властям Викторвилла пришлось организовать работы по сбору и вывозу перекати-поля за границы города.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

