В США перекати-поле захватили город - ВИДЕО

18 апреля 2018 14:40

Жители города Викторвилл в американском штате Калифорния столкнулись с массовым нашествием перекати-поля. Об этом сообщает NY Post.

Нашествие перекати-поля затронуло около 150 домов, некоторые из них оказались заваленным растениями до уровня второго этажа, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Властям Викторвилла пришлось организовать работы по сбору и вывозу перекати-поля за границы города.

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В США перекати-поле захватили город

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