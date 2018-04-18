Иран представил новую систему ПВО

Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2" в среду во время военного парада, приуроченного ко Дню Армии в стране. Об этом сообщает агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерия и другие вооружения, говорится в сообщении.

В своем выступления на церемонии по случаю Дня Армии президент страны Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не ищет конфликтов, однако "мир может соседствовать вместе с силой", отмечает агентство.

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