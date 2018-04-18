Группа спелеологов оказалась заблокированной в гроте во Франции

Восемь участников спелеологической экспедиции оказались заблокированными в гроте в департаменте Дром на юго-востоке Франции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Восемь человек, отправившихся утром во вторник изучать грот в коммуне Бувант в Дроме, заблокированы из-за подземных вод", - передает телеканал France 3. Грот, который отправились исследовать спелеологи, пересечен подземной рекой.

На помощь застрявшим людям направлены специалисты и соответствующее оборудование.

Коммуна Бувант известна своими пещерными системами, общая протяженность ее галерей измеряется десятками километров.

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