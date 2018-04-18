Таинственный объект, похожий на летательный аппарат, появился над пляжем в США - ВИДЕО

Кадры, снятые в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США), показывают какой-то странный объект в небе, очень похожий на летательный аппарат, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Большинство людей, отдыхавших в тот момент на пляже, даже не обратили внимания на этот НЛО, но кто-то оказался внимательнее и снял таинственное явление на видео. Теперь же видеоролик набирает популярность в интернете, и пользователи гадают, что же именно запечатлено на этих кадрах.

Первоначально было выдвинуто предположение, что это воздушный шар, но вскоре большинство людей сошлись во мнении, что в небе летал беспилотник, вот только выглядел он действительно причудливо. Конечно, к дискуссии подключились и уфологи, на сто процентов уверенные в том, что над пляжем появился корабль гостей из космоса.

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