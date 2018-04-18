Таинственный объект, похожий на летательный аппарат, появился над пляжем в США - ВИДЕО

18 апреля 2018 15:42

Кадры, снятые в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США), показывают какой-то странный объект в небе, очень похожий на летательный аппарат, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Большинство людей, отдыхавших в тот момент на пляже, даже не обратили внимания на этот НЛО, но кто-то оказался внимательнее и снял таинственное явление на видео. Теперь же видеоролик набирает популярность в интернете, и пользователи гадают, что же именно запечатлено на этих кадрах.

Первоначально было выдвинуто предположение, что это воздушный шар, но вскоре большинство людей сошлись во мнении, что в небе летал беспилотник, вот только выглядел он действительно причудливо. Конечно, к дискуссии подключились и уфологи, на сто процентов уверенные в том, что над пляжем появился корабль гостей из космоса.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Таинственный объект, похожий на летательный аппарат, появился над пляжем

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az