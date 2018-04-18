В России женщине из-за пожара пришлось выбрасывать своих маленьких детей из окон 4 этажа - ВИДЕО

В Серпухове сегодня ночью сгорела квартира. Пламя вспыхнуло в одной из комнат из-за взрыва телевизора. Огонь распространился в считанные мгновения и отрезал жителям пути эвакуации. Ещё до прибытия спасателей матери пришлось, в буквальном смысле, выбрасывать своих малолетних детей из окон четвёртого этажа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По предварительной информации, все пострадавшие сейчас в больнице с различными травмами. Со слов местных, жертв удалось избежать только благодаря умелым действиям и быстрой реакции пожарных. Точную причину возгорания устанавливают эксперты.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

