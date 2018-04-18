Президент Турции объявил дату досрочных президентских выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов. Они пройдут 24 июня 2018 года", - сказал он.

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