Президент Турции объявил дату досрочных президентских выборов
18 апреля 2018 17:22 516
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета] Бахчели о проведении досрочных выборов. Они пройдут 24 июня 2018 года", - сказал он.
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