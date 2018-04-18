Момент молниеносной автокатастрофы попал на видеокамеру - ВИДЕО

Житель Нового Орлеана (штат Луизиана, США) 9 апреля стал случайным свидетелем драматичного момента автокрушения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Внедорожник на огромной скорости врезался в столб. Удар был такой силы, что транспортное средство буквально развалилось на части.

По информации автора ролика, угонщик, уходя на бешеной скорости от полицейской погони, не смог объехать препятствие и врезался в столб.

"Эта сокрушительная авария попала в объектив моего видеорегистратора. Угонщик внедорожника пытался уйти от полицейских, но врезался в столб," - написал автор видеоролика, не уточнивший о судьбе главного героя короткого сюжета.

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