В Госдепе пообещали в ближайшие дни победить "ИГ"

США и союзники в ближайшие "дни и недели" нанесут поражение группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят "ИГ", поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана", - заявил Митчелл на слушания в палате представителей конгресса США.

В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд сообщил на слушаниях, что "ИГ" в настоящее время контролирует около 2% территории, которую эта группировка удерживала ранее. Он подтвердил, что США останутся в Сирии до полного разгрома "ИГ".

Аналогичные цифры представители американской администрации называют последние несколько месяцев. Так, еще в декабре президент США Дональд Трамп говорил, что от террористов в Сирии и Ираке освобождены почти 100% территории.