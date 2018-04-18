Неизвестные избили двух евреев в кипах в Берлине

Трое неизвестных напали на двух еврейских молодых людей в кипах в Берлине, сообщает в среду полиция столицы Германии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло во вторник вечером в районе Пренцлауэр-Берг. Неизвестные выкрикивали антисемитские оскорбления, одного из молодых людей избили ремнем. После этого нападавшие скрылись, говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском "еврей".