Неизвестные избили двух евреев в кипах в Берлине

18 апреля 2018 20:02

Трое неизвестных напали на двух еврейских молодых людей в кипах в Берлине, сообщает в среду полиция столицы Германии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение произошло во вторник вечером в районе Пренцлауэр-Берг. Неизвестные выкрикивали антисемитские оскорбления, одного из молодых людей избили ремнем. После этого нападавшие скрылись, говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском "еврей".

Издание со ссылкой на исследование организации по вопросам антисемитских настроений сообщает, что за последний год число инцидентов на почве антисемитизма в Берлине увеличилось на 60%.

"Это невыносимо, когда у нас нападают на молодых людей только за то, что они носят кипу", - цитирует газета главу МИД ФРГ Хайко Мааса.


 
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