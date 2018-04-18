Госдеп назвал цель пребывания американских военных в Сирии

Военные США находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство", заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Цель военных США - не смена режима, а победа над "ИГ"", - сказал он, выступая в комитете по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.