Госдеп назвал цель пребывания американских военных в Сирии
18 апреля 2018 20:11 247
Военные США находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство", заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Цель военных США - не смена режима, а победа над "ИГ"", - сказал он, выступая в комитете по международным делам палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.
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