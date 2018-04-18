В работе "Вконтакте" произошел сбой

18 апреля 2018 20:33

Пользователи "Вконтакте" из нескольких городов России жалуются на сбои в работе соцсети, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным downdetector, 56% пользователей соцсети жалуются на проблемы со входом, у 28% не открывается сайт, еще 14% пользователей не могут отправлять сообщения.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Уфы.

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