Протестующие в Ереване двинулись на резиденцию Саргсяна
Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, ведет своих сторонников с площади Республики на проспект Баграмяна, где расположены резиденция главы кабмина и здание парламента, передает РИА Новости.
"Я предлагаю, чтобы мы снова пошли на проспект Баграмяна. Мы посмотрим, что происходит на Баграмяна, 26 (резиденция премьера - ред.). Мы не скажем сейчас, вернемся ли сюда, останемся ли там или проведем сидячую забастовку", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников.
Ранее в среду утром демонстранты организовали шествие к резиденции премьер-министра, а затем по улицам Еревана.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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