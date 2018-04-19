В Госдепе рассказали о политике США в отношении Турции

Цель США - вовлечь Турцию в поддержку женевского процесса, борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и противодействие расширению влияния Ирана и России в Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Наша цель - чтобы Турция была более активным союзником в поддержке женевского процесса, разгрома ИГ и продолжительной стабилизации (ситуации) в Сирии, а также долгосрочным препятствием для расширения (влияния) России и Ирана", - заявил Митчелл, отметив, что этот подход прописан в опубликованных ранее Стратегиях США по национальной безопасности и обороне.

"Что касается Сирии, мы ведем интенсивные обсуждения на высоком уровне между различными ведомствами, касающиеся как законных опасений Турции в отношении своей безопасности, так и нацеленные на то, чтобы избежать случайных столкновений между нашими силами", - сказал он.

По словам помощника госсекретаря, политика США в отношении Турции заключается в "сохранении тесного взаимодействия с ясным посылом о том, что США будет активно защищать свои интересы".