Премьер Турции заявил, что готов уйти в отставку

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о готовности покинуть свой пост в связи с объявленными президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом досрочными президентскими и парламентскими выборами, сообщают турецкие СМИ.

"Будущее моей страны, моего народа для меня намного важнее, чем мое личное будущее. До сегодняшнего дня всегда, когда речь идет о благе страны, я откладываю в сторону свои личные интересы и амбиции", - сказал Йылдырым.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.