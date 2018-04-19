Премьер Турции заявил, что готов уйти в отставку
19 апреля 2018 07:05 337
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о готовности покинуть свой пост в связи с объявленными президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом досрочными президентскими и парламентскими выборами, сообщают турецкие СМИ.
"Будущее моей страны, моего народа для меня намного важнее, чем мое личное будущее. До сегодняшнего дня всегда, когда речь идет о благе страны, я откладываю в сторону свои личные интересы и амбиции", - сказал Йылдырым.
Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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