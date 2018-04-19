В США обнаружили "тектоническую бомбу замедленного действия"

Тектонический разлом Хэйурод на восточном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным ученых, 83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. В случае семибалльного землетрясения, по подсчетам специалистов, погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей, передает Day.Az.

Сотрудник Геологической службы США Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуроде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году.

"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", - заявил ученый.