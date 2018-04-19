Дед спел песню на камеру, и ролик увидела его семья, которая искала его 40 лет - ВИДЕО

Видео с индийцем выложили в соцсетях, и это стало началом трогательной истории его возвращения домой, которая заслуживает стать сценарием для драмы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Индийский фотограф Фироз Шакир занимается документальной съёмкой. Однажды в одном из бедных районов Мумбая он наткнулся на мужчину по имени Гамбхир Сингх. Фироз снял видео, где старик поёт песни, и разместил в Интернете.

"Я покупал Сингху еду или давал деньги. Я решил поснимать его немного, и мне понравилось с ним работать", - сказал Фироз Шакир.

Выяснилось, что парень служил в армии, когда умер его отец. Сингх вернулся домой в Манипур, там произошло какое-то "недоразумение с братьями", и индиец внезапно исчез. На протяжении долгих лет родственники ничего не знали о его судьбе.

Каково же было удивление семьи, когда они увидели ролик с Гамбхиром - постаревшим, но живым. Родственники сразу же связались с полицией в Мумбае, чтобы им помогли разыскать мужчину на видео.

"Когда я увидел видео, не мог перестать плакать. Напряжение было такое, что я не ел и не спал. Большое счастье - узнать, что он жив. Это как проснуться после кошмара", - сказал Кулачандра, младший брат.

65-летний солдат вернулся домой. Не всё, конечно, столь радужно - у него проблемы с алкоголем, но это не омрачает радость семьи. Вместе они намерены справиться со всеми недугами.

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