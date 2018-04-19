В Таиланде после нападения акулы на туриста закрыли пляж

В Таиланде популярный пляж Сай Ной закрыли для купания на 20 дней в связи с нападением акулы на туриста. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, пострадавший мужчина из Норвегии до сих пор находится в больнице. Однако, его жизни ничего не угрожает.

В настоящие время местные власти совместно с Департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда организуют установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.