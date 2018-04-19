ЧП произошло в аэропорту Атланты - ВИДЕО

19 апреля 2018 09:39

ЧП произошло в аэропорту Атланты. Лайнер, на борту которого находились 247 пассажира и 14 членов экипажа, аварийно приземлился из-за задымления в салоне, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Пожарные сработали оперативно, - сообщает подробности телеканал ABC. Всех, кто находился в самолете, благополучно эвакуировали. Источник задымления был быстро обнаружен - на кадрах видно, как спасатели проливают его водой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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