Анджелина Джоли поразила поклонников своим умением управлять самолетом - ВИДЕО
Создатели документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного работе Елизаветы II по сохранению леса, опубликовали в сети первые кадры из проекта, в котором была задействована Анджелина Джоли, передает Day.Az со ссылкой на spletnik.ru.
В видео актриса легко и беззаботно управляет самолетом, разглядывая при этом окружающие ее пустынные пейзажи.
"Здесь безумно красиво. Мне кажется, что это одно из самых красивых мест на Земле", - говорит Джоли, отмечая при этом, что на самом деле здесь не так уж много поводов для радости:
Изменение климата за последние десятилетия очень заметны - пустыни становятся больше, разрастаются... Мне нравятся пустыни, но я не хочу, чтобы они увеличивались таким образом.
Поклонников знаменитости, безусловно, волнует ее деятельность вне киноиндустрии, однако в этот раз мало кто обсуждает сказанные актрисой слова. Внимание пользователи интернета сосредоточили на умении Анджелины управлять самолетом.
Не секрет, что лицензию пилота Джоли получила еще в 2004 году, но ведь не так часто ее увидишь за штурвалом: полетав над пустыней Намибии, актриса ловко посадила самолет на местном аэродроме.
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