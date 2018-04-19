Новый Lexus ES рассекретили до официальной премьеры - ВИДЕО

Премиальный бренд Lexus активно наступает на позиции конкурентов с новой линейкой моделей. Очередное пополнение - среднеразмерный переднеприводный седан Lexus ES 2019 - ожидается в салонах дилеров вскоре после дебюта новинки на автомобильной выставке Auto China 2018, которая откроется в китайской столице 25 апреля, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Автомобиль претерпел существенные изменения во внешности, а обилие хрома и выразительные дизайнерские находки призваны подчеркнуть премиальный статус новинки. Кроме того, в арсенале Lexus ES 2019 есть такой важный элемент, как новая глобальная архитектура TNGA, которую уже успели примерить на себя такие модели Toyota, как C-HR, Prius, Camry, Avalon и Corolla.

Для модели ES это означает, что автомобиль получит ту же платформу, что родственный седан Toyota Avalon с аналогичной колесной базой, большим местом в салоне для задних пассажиров, высокий уровень ездового комфорта и безопасности.

Предположительно новый ES будет предлагаться с уже хорошо знакомым ассортиментом силовых агрегатов, включающих 3,5-литровый V6. Эта версия будет развивать мощность порядка 300 лошадиных сил, а поможет реализовать этот потенциал новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая придет на смену прежней 6-ступенчатой. Автомобиль сохранит переднеприводную компоновку, а в качестве опции будет предложен полный привод.

Для фанов гибридного силового агрегата будет доступна новая версия с дуэтом 4-цилиндрового бензинового мотора и электродвигателя. Предположительно по своим техническим характеристикам "зеленая" версия будет аналогична бензоэлектрической установке, которая уже устанавливается на Toyota Camry Hybrid и Avalon Hybrid.

Отмечается, что Lexus ES 2019 призвана составить конкуренцию таким моделям, как Audi A6, BMW 5-Series, Jaguar XF, Lincoln Continental, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S90.

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