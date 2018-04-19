На лунной фотографии NASA нашли «корабль пришельцев» - ВИДЕО

19 апреля 2018 14:43

Подозрительный объект, похожий на "летающую тарелку", обнаружил британский видеоблогер Streetcap1 на фотографиях лунной поверхности, сделанных космическим аппаратом NASA  Lunar Orbiter 3. Об этом пишет газета Daily Star.

Непонятный объект блогер обнаружил в одном из лунных кратеров.

"Если взглянуть на темную область и то, что находится вокруг нее, то можно определить, что данный объект имеет блюдцеобразную форму", - заявил он, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Один из уфологов в комментариях к видео отметил, что на снимке находится ни что иное, как инопланетный космический корабль.

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На лунной фотографии NASA нашли

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