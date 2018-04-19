Машина протаранила багажник, в котором, свесив ноги, ехали две девушки - ВИДЕО

19 апреля 2018 15:18

В Калуге на улице Кирова произошла авария с участием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Случилось это примерно в четыре часа утра 14 апреля. На кадрах, опубликованных пабликом "Калуга за рулём", виден автомобиль, в открытом багажнике которого сидят две девушки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Водитель ВАЗа не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в Opel Corsa. В результате ДТП пострадала 24-летняя девушка. У неё оказался перелом обеих ног. В тяжёлом состоянии её увезли в больницу.

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Машина протаранила багажник, в котором, свесив ноги, ехали две девушки

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