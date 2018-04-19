Автомойщик на чужом Mercedes насмерть сбил женщину - ВИДЕО

Сотрудник автомойки в городе Березовский, что под Екатеринбургом, сбил двух женщин, одна из которых скончалась. У горе-водителя, как позже выяснили инспекторы, даже не было прав, но он все же рискнул сесть за руль оставленного клиентом автомобиля. Камера наблюдения запечатлела страшный момент, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Авария произошла около 9 часов утра 17 марта на улице Ленина, когда молодой человек решил выгнать на улицу помытый Mercedes-Benz. С управлением он не совладал: на кадрах видно, как машина сносит ворота бокса и сбивает двух женщин, мирно беседовавших у входа. Проехав около 20 метров, легковушка остановилась, но ее колесо придавило к земле администратора автомойки. Вторая женщина, сестра виновника аварии, самостоятельно поднялась на ноги и отбежала в сторону.

В больницу сотрудницу автомойки доставили с открытой раной живота, но спасти ей жизнь врачам не удалось. Вторая пострадавшая отделалась многочисленными ссадинами и синяками.

Сам автомойщик рассказал полицейским, что хотел освободить место для приезжающих машин, но хозяин Mercedes отлучился, а потому за руль он сел сам, хотя и не получал водительских прав

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