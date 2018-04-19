В московском ТЦ "Измайловский" произошел пожар - ВИДЕО

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в кафе в торговом центре "Измайловский" в столице. Из здания ТЦ были эвакуированы около 650 человек. В результате происшествия пострадавших нет, передает Day.Az со ссылкой на tvc.ru.

Московские пожарные ликвидировали возгорание в кафе в торговом центре "Измайловский" в столице. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: улица Первомайская, дом 42. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 13:25 ликвидировали загорание вентиляционного короба на общей площади порядка пяти квадратных метров в подсобном помещении кафе", - говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости, из здания ТЦ были эвакуированы около 650 человек. В результате происшествия пострадавших нет.

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