Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли

"Китай и Великобритания являются получателями выгоды и сторонниками экономической глобализации. Китайская сторона готова совместно со всеми сторонами, в том числе и с британской, и дальше поддерживать свободную торговлю, активно защищать систему многосторонней торговли, совместно строить экономику открытого типа", - заявил Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мэй, в свою очередь, заявила, что британская сторона, как и китайская, поддерживает свободную торговлю и выступает за экономику открытого типа, пишет Синьхуа.

Заявление двух лидеров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.