В Северной Ирландии разбился самолет

Неподалеку от Международного аэропорта Белфаста потерпел крушение частный самолет, есть сведения о двух погибших. Об этом сообщает Belfast Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, разбился самолет "Сессна". Сообщается, что на место катастрофы отправились специалисты Отделения расследования авиационных происшествий, чтобы расследовать причины инцидента. Также есть сведения о двух погибших.