В Иране хотят ввести русский язык как второй иностранный

В Иране собираются заменить английский язык как второй иностранный в образовательной системе страны другими языками. Одним из них может стать русский. Об этом заявил министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский", - сказал Батхаи в четверг в Госдуме РФ в ходе встречи с председателем комитета палаты по образованию и науке Вячеславом Никоновым.