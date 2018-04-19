В Иране хотят ввести русский язык как второй иностранный

19 апреля 2018 20:35

В Иране собираются заменить английский язык как второй иностранный в образовательной системе страны другими языками. Одним из них может стать русский. Об этом заявил министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский", - сказал Батхаи в четверг в Госдуме РФ в ходе встречи с председателем комитета палаты по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

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