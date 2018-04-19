На Кубе анонсировали изменения конституции

Власти Кубы, после избрания нового председателя Госсовета, собираются заняться разработкой новой конституции страны.

Об этом заявил в четверг первый секретарь ЦК Коммунистической партии островного государства Рауль Кастро, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На июльском заседании Национальной ассамблеи также будет предложено создать депутатскую комиссию, которая займется разработкой и представлением проекта новой Конституции Кубы, которую затем будет необходимо обсудить с населением и вынести на референдум", - сказал Кастро. Действующий вариант основного закона страны был принят в 1976 году.

Напомним, депутаты парламента в ходе двухдневного заседания избрали нового председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На этом посту Кастро сменил его первый заместитель Мигель Диас-Канель.